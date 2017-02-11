أكد وليد الشيخ، نقيب البقالين التموينيين، أن هناك اختلافا في توزيع السلع التموينية بالمحافظات

وأوضح أن الأقصر وسوهاج وقنا والشرقية والدقهلية والمنوفية لم يشهدوا توزيع السلع التموينية بشكل عادل على عكس القاهرة والجيزة.وأضاف «الشيخ»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن فرق نقاط الخبز أصبح منتظم، منوهًا بزيادة ارتفاع سعر العدس.