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بالفيديو.. إدارة المترو تشدد على الالتزام بزمن التقاطر
11
فبراير
2017
11:48 AM
أكد أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن هناك تعليمات من قبل وزير النقل جلال السعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات مترو الأنفاق؛ استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثانيوأضاف «عبد الهادى»، خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، اليوم السبت، أن هناك 1616 رحلة بخطوط مترو الأنفاق الثلاث، وسيبدأ عمل مترو الأنفاق الساعة الخامسة والربع صباحًا ونهاية التشغيل الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا.وأوضح أنهم شددوا على سائقي القطارات بضرورة الالتزام بزمن وقوف القطار في المحطات وفقًا لجدول التشغيل، والتنسيق، بالإضافة إلى 24 مكتب اشتراك بالخطوط الثلاثة سيبدأون عملهم غدًا من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
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