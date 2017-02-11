توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا

وأشار الخبراء خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، إلى انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.وتسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 21 والصغرى 11، والإسكندرية 11/20، ومطروح 10/19، والغردقة 14/23، وشرم الشيخ 17/22، والإسماعيلية 9/20، وبورسعيد 13/17، والسويس 10/20.