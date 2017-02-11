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بالفيديو.. مصافحة ترامب تتسبب في ضحك رئيس وزراء اليابان
11
فبراير
2017
10:47 AM
عرضت فضائية «RT»، لحظة مصافحة الرئيس الأمريكي |دونالد ترامب| وضيفه رئيس الوزراء الياباني |شينزو آبي|، في البيت الأبيض بواشنطنوصافح الرئيس الأمريكي |دونالد ترامب| وضيفه رئيس الوزراء الياباني |شينزو آبي|، بطريقة كوميدية، مما أثارت ضحك رئيس الوزراء الياباني والحاضرين.ووصل «آبي» إلى واشنطن، الخميس الماضي، في زيارة تهدف لبحث عدد من القضايا والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، بعد أقل من شهر على تولي ترامب منصبه رسميًا كرئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
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