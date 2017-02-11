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بالفيديو- وزير البيئة: المحميات الطبيعية ملكية عامة ولا يمكن بيعها
كتبت– سحر عزام: قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة إن المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة لا تستطيع التصرف فيها أو بيعها، مشيرًا إلى إن القانون يحظر القيام بأنشطة اقتصادية أو خدمية في المحميات إلا وفق تصريح من جهاز شئون البيئة ووفق اشتراطات محددة
وأضاف فهمي- في حوار ببرنامج |مساء Dmc| المذاع على قناة |Dmc| مساء الجمعة- إن محمية نبق تقع في جنوب سيناء وتبلغ مساحتها 600 كيلو متر مربع، ومغلقة منذ أيام السيول بسبب هبوط جزء كبير من أراضيها ولم يتم استغلالها حتى الآن، نافيًا ما تردد عن إغلاق المحمية بهدف بيعها.
كما نفى وزير البيئة ما أثير في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة عن تخصيص جزء من أراضي محمية نبق لمستثمر سعودي، موضحًا أن ملكية أرض المحمية والولاية تتبع هيئة التنمية السياحية التي لم تقدم لوزارة البيئة أي مذكرة خاصة باستغلال المحمية لوضع الاشتراطات البيئة.
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