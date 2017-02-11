«اقضى على فيرس سى في 3 خطوات»، هو شعار الحملة، التي أطلقها شباب قرية ميت عباد، التابعة لمحافظة الدقهلية، للقضاء على فيروس سى داخل القرية، بعدما انطلقت دعوات مماثلة في قرى أخرى بالمحافظة التي تعد من أكثر المناطق إصابة بهذا الفيروس

وبدأت فكرة الحملة عن طريق عدد من أطباء وشباب القرية عبر «فيس بوك»، ولاقت انتشارا كبيرا، انتهى بتحديد المصابين بالقرية الذين بلغ عددهم نحو 69 حالة، من إجمالي 573 حالة تم إجراء التحاليل اللازمة لها للكشف عن الفيروس، بنسبة 12%.

وقال الدكتور أحمد العشري، أحد الأطباء المنظمين للحملة، إنهم بدأوا بالخطوة الأولى التي تمثلت في التوعية بأهمية المشاركة من جانب جميع الأهالي بإجراء التحاليل اللازمة، وذلك عن طريق مجموعة القرية عبر «فيس بوك»، وكذلك الترويج لها عبر أئمة المساجد بعد حصولهم على موافقة وزارة الأوقاف.

وأضاف «العشري» أنه تم تحديد الموعد لإجراء التحاليل بعد الحصول على موافقة الإدارة التعليمية بنبروه، بتنظيمها داخل المدرسة الابتدائية، والاستعانة بالدكتورة فريدة المرسى، طبيبة التحاليل، التي تطوعت من خارج القرية.

وأشار العشرى إلى أن مستشفى القرية أرسل 3 ممرضات للمشاركة في الحملة ومساعدة الأطباء المتطوعين، مؤكدا أن تكلفة التحليل الواحد خارج تلك الحملة نحو 60 جنيها، لكن بعد تطوع الأطباء تكلف نحو 9 جنيهات.

وقال المهندس أيمن عبدالله، أحد المنظمين للحملة، إن تكاليف تلك الحملة تم جمعها من شباب القرية، لافتا إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل في بداية العلاج، مؤكدا أنه لن يتم إنهاء تلك الحملة حتى يتم القضاء على فيروس سى بالقرية نهائيا.

«ميت عباد» تحارب «فيروس سي» في 3 خطوات

«ميت عباد» تحارب «فيروس سي» في 3 خطوات

«ميت عباد» تحارب «فيروس سي» في 3 خطوات

«ميت عباد» تحارب «فيروس سي» في 3 خطوات

«ميت عباد» تحارب «فيروس سي» في 3 خطوات

«ميت عباد» تحارب «فيروس سي» في 3 خطوات

«ميت عباد» تحارب «فيروس سي» في 3 خطوات

«ميت عباد» تحارب «فيروس سي» في 3 خطوات