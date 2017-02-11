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وزير البيئة يعترف: استقطعنا جزءا من «محمية نبق» للاستثمار السياحي
11
فبراير
2017
07:46 AM
أخيرا اعترف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بما نشره الكاتب الصحفي عصام كامل، في حملته الصحفية عن تخصيص مساحة من محمية نبق لشركات رجل الأعمال حسن الشربتلي تحت عنوان |إمبراطورية الشربتلي في شرم الشيخ|، حيث أكد الوزير أن ما يتم تداوله بشأن بيع محمية |نبق| في سيناء لمستثمرين سعوديين أو من جنسيات أخرى، له خلفيات، وأن هناك منطقة ملاصقة للمحمية ملك لهيئة التنمية السياحية، ولا يوجد بها منفذ على البحر، وتم الاتفاق بين الهيئة وجهاز شئون البيئة لاستقطاع جزء من المحمية لاستخدام شاطئ لخدمة الفنادق والمنتجعات الموجود بالمنطقةوأضاف الوزير خلال استضافته في برنامج |مساء dmc| على قناة |DMC|، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن المحمية مساحتها 600 كيلومتر مربع، وعبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر، وكانت منطقة عمليات عسكرية خلال الحرب مع إسرائيل، وبها أشجار المنجروف بغزارة، والشعاب المرجانية، لذلك أعلنت محمية|.وتابع وزير البيئة: |من سنة فوجئنا أن هيئة التنمية السياحية مقدمة أرض من المحمية للاستثمار السياحي، وأنا يهمني الاشتراطات البيئية؛ لأن مجلس الوزراء وافق على استثمار أراضي المحمية|.كان الكاتب الصحفي عصام كامل، شن حملة صحفية عن تخصيص مساحة كيلومتر من محمية نبق بجنوب سيناء للشربتلي، ورغم خروج الوزير مصرحا أن المحميات ليست للبيع، متخذا من التصريح عنوانا رنانا سوف تتناقله وسائل الإعلام، لكن نسى أن حملة |فيتو| لا تتناول البيع بل التخصيص وهو ما أكده في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، بدعوى عدم وجود منفذ على البحر لأراضي المستثمرين.
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