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وزير البيئة: استقطعنا جزءا من «محمية نبق» للاستثمار السياحي
11
فبراير
2017
04:46 AM
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن ما يتم تداوله بشأن بيع محمية |نبق| في سيناء لمستثمرين سعوديين أو من جنسيات أخرى، له خلفيات، وأن هناك منطقة ملاصقة للمحمية ملك لهيئة التنمية السياحية، ولا يوجد بها منفذ على البحر، وتم الاتفاق بين الهيئة وجهاز شئون البيئة لاستقطاع جزء من المحمية لاستخدام شاطئ لخدمة الفنادق والمنتجعات الموجود بالمنطقةوأضاف خلال استضافته في برنامج |مساء dmc| على قناة |DMC|، أن المحمية مساحتها 600 كيلومتر مربع، وعبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر، وكانت منطقة عمليات عسكرية خلال الحرب مع إسرائيل، وبها أشجار المنجروف بغزارة، والشعاب المرجانية، لذلك أعلنت محمية|.وتابع وزير البيئة: |من سنة فوجئنا أن هيئة التنمية السياحية مقدمة أرض من المحمية للاستثمار السياحي، وأنا يهمني الاشتراطات البيئية؛ لأن مجلس الوزراء وافق على استثمار أراضي المحمية|.
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