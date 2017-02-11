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بالفيديو.. مصرع وإصابة العشرات في التدافع لحضور مباراة بالدوري الأنجولي
11
فبراير
2017
04:45 AM
لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 70 آخرون، 10 منهم في حالة خطيرة، بعد اقتحام مشجعين مساء أمس الجمعة، بوابات ستاد الرابع من يناير بمدينة أويجي الأنجولية، لحضور المباراة الافتتاحية لدوري كرة القدم الأنجولي بين فريقي سانتا ريتا وريكرياتيفو ليبولوووفقا لصحيفة |ماركا| الإسبانية فإن تزاحم الجماهير بعد مرور 7 دقائق من مباراة الفريقين بملعب 4 يناير الذي استضاف اللقاء تسبب في حدوث هذه الكارثة. وقالت وكالة أنجوب الرسمية للأنباء، |إن الحشد في مدينة ويجي تجاوز الحواجز بعد عدم تمكنهم من دخول المباراة، مشيرة إلى أن كثيرين سقطوا وتعرضوا للدهس|.وأكد إرنستو لويز مدير عام المستشفى المحلي لرويترز: |كان هناك تدافع أدى لاختناق الناس.. اضطر بعض الناس للسير فوق آخرين، أدى ذلك إلى حدوث وفيات، كما أن هناك خمسة من المصابين في حالة خطيرة.
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