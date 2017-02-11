كشف أحمد مرتضى منصور، رئيس بعثة الزمالك في الإمارات، أنه سيتم تخصيص محل في نادي الزمالك لبيع تيشيرتات الفريق، بأسعار مخفضة لجماهير القلعة البيضاء

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الكورة مع عفيفي» المذاع على فضائية «dmc»، أن «جنش» كان بطل مباراة السوبر أمس.وأوضح «هناك لاعب أردني يدعى خالد سعد احترف فترة بسيطة في الزمالك، وله مليونا دولار مستحقات مالية، علما بأنه لم يشارك في أي بطولة».