قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، |إن التعليم العالي سيحدث به تغييرا جذريا خلال العام المقبل|، مشيرا إلى أن الدولة تأخرت كثيرا في إصلاح التعليم

وأضاف خلال لقائه في برنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على فضائية |دي إم سي|، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن الطالب الجامعي يتعلم التلقين، وغير مؤهل للعمل، لافتا إلى أن المجلس النواب يضع التعليم العالي في أولوياته.