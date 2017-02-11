قال اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، إن مصر من أولى دول العالم في عدد قتلى ومصابي حوادث الطرق

وأضاف خلال لقائه في برنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية «دريم» تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن قانون المرور لا يلزم قائدي السيارات بالتأمين على سياراتهم ضد حوادث الطرق، و80% من السيارات في مصر غير مؤمنة ضد حوادث الطرق.وأوضح |الشاهد|: |أن الأرقام الواردة بمحاضر حوادث الطرق غير صحيحة وهي أضعاف مايتم الإعلان عنه، كما أن طرفي الخلاف بعد تصادم السيارات لا يحرران محاضر ويكتفيان بالتصالح في موقع الحادث|.