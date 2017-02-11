اتهم رجب هلال حميدة، البرلماني السابق الحكومة بأنها سبب اختفاء الطبقة المتوسطة بسبب ارتفاع الأسعار

وأضاف خلال لقائه في برنامج «رانيا والناس» تقديم الفنانة رانيا محمود ياسين المذاع على فضائية «LTC» أن الحكومة «ضيعت» المواطن؛ لأنها توقفت عن مراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية، كما أن غياب الحكومة عن تطوير التعليم كان أحد أسباب خراب المنظومة.