يحل العماد ميشال عون الرئيس اللبناني ضيفا اليوم على الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة»، للحديث عن أسباب زيارته للقاهرة

ويكشف |عون| عن خطته لإنقاذ لبنان من نيران الصراعات الطائفية، وكذلك عن خطته لمواجهة المشروع الإيراني في لبنان.البرنامج يذاع الليلة على فضائية «cbc».