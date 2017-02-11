قالت متصلة لأحد البرامج، إنها اكتشفت مقبرة يعود تاريخها إلى الأسرة السادسة، وأنها ترغب في بيعها لدعم الاقتصاد

وأضافت |بشرى|، في مداخلة لها لبرنامج |اسال أزهري| على فضائية |ltc|: |جاتلي روحانيات من 3 شهور أمرتني بالحفر في بيتي إلى أن وصلت لمقبرة من الأسرة السادسة عليها اسمي والناس افتكروني مجنونة|. وطالبت بمقابلة الرئيس السيسي قائلة: |فيه حدث قوي لازم يحصل لازم أبيع المقبرة وارفع اقتصاد مصر اللي نازل عايزة أقابل رئيس الدولة|.بدوره عقب الداعية محمد توفيق على المداخلة خلال البرنامج، قائلا: |كل إنسان معه روح وحراس، ولكن الروح الخارجية دي، الله أدرى بها وأعلى وأعلم|.