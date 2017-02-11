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بالفيديو.. جماهير الزمالك يلتقطون صورا مع الكأس احتفالا بـ«السوبر»
11
فبراير
2017
01:44 AM
التقط جماهير نادي الزمالك الصور |سيلفي|، مع الكأس احتفالا بفوز الفريق الأبيض، على نادي الأهلي في السوبر بركلات الترجيحكان المئات من جماهير نادي الزمالك توافدوا إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة؛ للاحتفال بفوز الفريق الأبيض بالقمة 114، والتتويج بكأس السوبر، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
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