التقط جماهير نادي الزمالك الصور |سيلفي|، مع الكأس احتفالا بفوز الفريق الأبيض، على نادي الأهلي في السوبر بركلات الترجيح

كان المئات من جماهير نادي الزمالك توافدوا إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة؛ للاحتفال بفوز الفريق الأبيض بالقمة 114، والتتويج بكأس السوبر، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.