قال خالد فهمي وزير البيئة: إن مصر عادت لتتبوأ مكانتها في أفريقيا، بالنسبة للمنظومة البيئية

مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في الفوز بتنظيم المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي لأول مرة في مصر. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أنه تم الدخول في تحالفات بين شركات جمع القمامة في الإسكندرية، وسيكون هناك منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.