قال خالد فهمي، وزير البيئة: إن التمويل الأساسي لتطوير محمية الغابة المتحجرة بالتجمع الثالث تتحمله الحكومة

مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بشركة «فالكون» لتأمين المحمية. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|: إن محمية وادي دجلة، مساحتها نحو 30 كيلو مترا، والوزارة طورتها مع مرفق البيئة العالمية.