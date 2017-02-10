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بالفيديو.. شباب الزمالك ينقذون «فتاة» من التحرش بميت عقبة
10
فبراير
2017
23:45 PM
التف العشرات من شباب نادي الزمالك، حول إحدى الفتيات؛ لإخراجها من مقر النادي بميت عقبة، وذلك عقب محاولة البعض التحرش بها، أثناء حضورها احتفالات فوز جماهير القلعة البيضاء بكأس السوبروكان الآلاف من جماهير نادي الزمالك توافدوا إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة؛ للاحتفال بفوز الفريق الأبيض بالقمة 114، والتتويج بكأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
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