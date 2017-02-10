التف العشرات من شباب نادي الزمالك، حول إحدى الفتيات؛ لإخراجها من مقر النادي بميت عقبة، وذلك عقب محاولة البعض التحرش بها، أثناء حضورها احتفالات فوز جماهير القلعة البيضاء بكأس السوبر

وكان الآلاف من جماهير نادي الزمالك توافدوا إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة؛ للاحتفال بفوز الفريق الأبيض بالقمة 114، والتتويج بكأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.