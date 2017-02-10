يتوافد في اللحظات الحالية الآلاف من مشجعي نادي الزمالك إلى مقر النادي بميت عقبة وذلك بعد سماح المستشار مرتضى منصور للجماهير بدخول النادي للاحتفال بفوز فريقهم بكأس السوبر

وكان المئات من جماهير نادي الزمالك توافدوا إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة؛ للاحتفال بفوز الفريق الأبيض بالقمة 114، والتتويج بكأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.