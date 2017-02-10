فقد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أعصابه على الهواء، خلال لقائه ببرنامجه |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، بسبب ما تقوله الحكومة بشأن عدم وجود كفاءات لتولي الوزارات

وقال |عبده|: |الحكومة بتجيب الناس الفاشلة، ولا تستعين بالكفاءات، لا، مصر فيها كفاءات كتير|، مضيفا: |الحكومة مثل الفردة النايمة وتستعين بالفاشلين فقط|.