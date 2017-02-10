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رشاد عبده: «الحكومة مثل الفردة النايمة في السيارة»
10
فبراير
2017
21:47 PM
فقد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أعصابه على الهواء، خلال لقائه ببرنامجه |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، بسبب ما تقوله الحكومة بشأن عدم وجود كفاءات لتولي الوزاراتوقال |عبده|: |الحكومة بتجيب الناس الفاشلة، ولا تستعين بالكفاءات، لا، مصر فيها كفاءات كتير|، مضيفا: |الحكومة مثل الفردة النايمة وتستعين بالفاشلين فقط|.
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