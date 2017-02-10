قال شينوز آبي، رئيس وزراء اليابان: إن حجم الاستثمارات بين اليابان والولايات المتحدة وصل إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن البلدين مستمران في تنمية الاستثمارات في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، مع |ترامب|: |نحافظ على رغباتنا في التعاون معا ضد المخاطر التي تهددنا، والتحالف الأمريكي الياباني سوف يفرض السلام في المنطقة|.