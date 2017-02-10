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بالفيديو.. مارجريت عازر: هناك تقصير في حماية الكنائس
10
فبراير
2017
20:47 PM
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب: إن الكنائس في مصر ليست محمية بالقدر الكافي، وأن هناك تقصيرا أمنيا في حمايتهاوأضافت، خلال لقائها ببرنامج «كرسي الاعتراض»، المذاع على قناة «المحور»: إنها اعترضت على تحديد مساحة الكنيسة، بناء على عدد المسيحيين في القرية أو المنطقة. وتابعت: «هناك قرى كثيرة مفهاش كنائس».
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