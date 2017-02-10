قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب: إن الكنائس في مصر ليست محمية بالقدر الكافي، وأن هناك تقصيرا أمنيا في حمايتها

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «كرسي الاعتراض»، المذاع على قناة «المحور»: إنها اعترضت على تحديد مساحة الكنيسة، بناء على عدد المسيحيين في القرية أو المنطقة. وتابعت: «هناك قرى كثيرة مفهاش كنائس».