انتهى الوقت الأصلى لمباراة الأهلي أمام الزمالك، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب «محمد بن زايد» في السوبر المصرى

بدأ الفريقان اللقاء بشكل حذر، وتمكن جنش حارس الزمالك من التصدي لتسديدة قوية سددها مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 9، ثم حاول طارق حامد لاعب الزمالك الرد بتسديدة ولكنها تذهب بعيدًا عن مرمى إكرامي.وحاول نادي الزمالك بناء هجمات ولكنها غير متكاملة لتنتهي طويلة خارج الملعب، أو تدخل دفاع الأهلي ليشتت الهجمة وبالتالي لم يشهد مرمى شريف إكرامي الخطورة من الفريق الأبيض حتى الآن.وفي الدقيقة 20 شهدت عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء عن طريق أحمد فتحي ولكن تخرج ركنية، وتُلعَب قوية ليتدخل محمود جنش لإنقاذ مرماه.ومع الدقيقة 34 يخترق لاعبو الأهلي دفاع الزمالك بكرة منظمة، ولكن يتمكن علي جبر من تشتيت الكرة قبل وصولها إلى جونيور أجاي مهاجم الأهلي الذي كاد ينفرد بمرمى جنش.حاول مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تسديد كرة على مرمى الزمالك، ولكن يتصدى لها جنش حارس المرمى بالدقيقة 38.بدأ الشوط الثاني، بسيطرة من جانب لاعبي النادي الأهلي، حيث هدد وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر مرمى الزمالك بتسديدة تمر بجانب القائم.ثم حاول محمد هانى اختراق دفاع الزمالك بمراوغة رائعة ليمرر الكرة ولكن ينجح علي جبر في تشتيتها قبل وصولها إلى رأس جونيور أجاى.مع الدقيقة 54 يجرى الزمالك أول تغييرات المباراة، حيث يدخل مصطفى فتحي لاعب الزمالك بدلا من محمد إبراهيم الذي قام بالاعتراض على خروجه بركل دكة البدلاء.استمر استحواذ لاعبي الأهلي الكرة مع محاولات اختراق ولكنها تفشل أمام تصدي جنش أو تشتيت دفاع الزمالك.مع الدقيقة 70، يخرج عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي وينزل بدلا منه صالح جمعة، وكذلك يخرج معروف يوسف وينزل بدلا منه محمود عبد العاطي.يحاول باسم لاعبى لاعب نادي الزمالك أن يهدد مرمى الأهلي برأسية ولكنها في يد شريف إكرامى حارس المارد الأهلي.ثم يخرج أحمد فتحى مصابا وينزل بدلا منه حسام غالى، وكذلك خروج وليد سليمان ونزول كريم نيدفيد، بينما يخرج ستانلي وينزل بدلا منه أحمد السيد.بتلك النتيجة يلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء لحسم الفائز ببطولة كأس السوبر.