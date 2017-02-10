رصدت الكاميرات لحظات تتويج نادي الزمالك ببطولة السوبر، على حساب النادي الأهلي، بعد الفوز في ركلات الترجيح 3/1، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد

وكان اللقاء انتهى في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.