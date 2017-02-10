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بالفيديو.. لفتة طيبة لجماهير الزمالك في الدقيقة 20 من القمة
10
فبراير
2017
19:14 PM
كتب- عمر قورة: خلدت جماهير الزمالك ذكرى شهداء حادثة الدفاع الجوي، خلال مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، المقامة حاليًا على ملعب استاد |محمد بن زايد| بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي
وقامت الجماهير المتواجدة في المدرجات مع حلول الدقيقة 20 من اللقاء، بالهتاف للعشرين قتيل الذين فارقوا الحياة قبل عامين من هذا الشهر، مرددين: |في الجنة 20.. في الجنة 20|.
وأنارت الجماهير ضوء الهواتف المحمولة، ملوحين بأعلام الزمالك ولافتات تؤازر الفريق لحصد لقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى لهم أمام الأهلي، الذي يسعى لتحقيق عاشر لقب.
وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين.
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