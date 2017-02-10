بالفيديو.. محمود طاهر يصل ستاد بن زايد لمساندة الأهلي في السوبر

وصل المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، إلى ستاد محمد بن زايد من أجل مساندة الفريق في مواجهة فريق الزمالك في إطار مباراة بطولة السوبر المصرى، وفقا لقناة أبوظبي الرياضية

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي |الزمالك| في السادسة مساء اليوم بالإمارات.