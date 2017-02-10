قال علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبواب الحلول السريعة لدعم الاقتصاد المصرى في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن مبيعات المشروعات الصغيرة سنويًا 20 مليون جنيه حسب تقارير البنك المركزي

وأشار خلال حديثه لبرنامج |عين على البرلمان|، المذاع على قناة |الحياة|، إلى أن اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة قام بدراسة وفحص ملف المشروعات الصغيرة لمدة عام كامل ومعرفة المعوقات المتوقعة وتلافيها، لافتًا إلى أن هناك خطة لتقليل فرص الفشل في المشروعات الصغيرة بتدريب الشباب برعاية وزارة التعليم العالى.