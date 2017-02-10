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بالفيديو.. خالد الغندور: الخطيب خارج قائمة أفضل 20 لاعبا بالأهلي
10
فبراير
2017
14:47 PM
قال خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، إن محمود الخطيب ليس من أفضل 20 لاعبًا للنادي الأهلي تاريخيًاوأضاف أن وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي السابق أفضل من الخطيب من حيث الإنجازات والبطولات التي حققها.وأشار الغندور، خلال حديثه لبرنامج |أبيض وأحمر|، المذاع على قناة |ON Sport|، إلى أن الخطيب واحد من أكثر اللاعبين الذي ساهموا في صنع شعبية هائلة للنادي الأهلي على مر التاريخ، لكنه لم ينجح في تحقيق العديد من البطولات من الشياطين الحمر.
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