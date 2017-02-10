قال الكرملين إن الطائرة الروسية التي قتلت بالخطأ 3 جنود أتراك في منطقة الباب كانت تتحرك وفقا لإحداثيات قدمها الجانب التركي، وذلك حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل

يذكر أن الجيش التركي أعلن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 11 آخرين خلال ضربة جوية غير مقصودة نفذها سلاح الجو الروسي في مدينة الباب شمال سوريا أمس الخميس.وذكر بيان صادر عن الجيش أن |الضربة الجوية استهدفت مبنى كان يتواجد فيه جنود أتراك|.وأكد البيان أن المسئولين الروس أكدوا أن القصف كان عن طريق الخطأ ولم يكن مقصودًا وأعربوا عن تعازيهم للجانب التركي.بالمقابل قالت الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في مقتل العسكريين الأتراك.وجاء في بيان صادر عن الكرملين، أن بوتين وأردوغان اتفقا على تعزيز التنسيق العسكري خلال العمليات ضد جماعة |داعش| وباقي المنظمات الإرهابية في سوريا.وذكر البيان أن الرئيسين ناقشا، خلال مكالمة هاتفية، تنفيذ نتائج اجتماع أستانة حول سوريا، وأكدا استعدادهما للمساهمة في عمليتي الحوار في أستانة وجنيف.وأشار البيان أيضا إلى أن الرئيسين ناقشا التعاون التجاري والاقتصادي، مع أخذ اجتماع مجلس التعاون الروسي - التركي الأعلى الشهر المقبل، في الاعتبار.