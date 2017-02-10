اخبار مصر
-
رياضة
- إنبي يبدأ استعداداته للنصر للتعدين قبل لقاء السوبر
- لاعبو المصري بحمام السباحة استعدادا لإيفياني بالكونفدرالية
- محمد حلمي يعلن تشكيل الزمالك بالسوبر في المحاضرة الفنية
- إنبي يحصد الدرع العام لدورة الصيد الودية للبراعم
- جماهير الأهلي تلتقط صورة جماعية بعد تجهيز دخلة مباراة السوبر
- «شيكابالا» يدعم الزمالك هاتفيا قبل لقاء السوبر
- كاميرا مصراوي- جماهير الأهلي تختار مركز فتحي أمام الزمالك
- ديلي ميرور تكشف خليفة فينجر في تدريب آرسنال
- صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي لضم نجم سبورتينج لشبونة
- جريزمان يرفض مانشستر يونايتد حال غيابه عن دوري الأبطال
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الكرملين: استهدفنا الجنود الأتراك وفقا لإحداثيات قدمتها أنقرة
10
فبراير
2017
12:47 PM
قال الكرملين إن الطائرة الروسية التي قتلت بالخطأ 3 جنود أتراك في منطقة الباب كانت تتحرك وفقا لإحداثيات قدمها الجانب التركي، وذلك حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليليذكر أن الجيش التركي أعلن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 11 آخرين خلال ضربة جوية غير مقصودة نفذها سلاح الجو الروسي في مدينة الباب شمال سوريا أمس الخميس.وذكر بيان صادر عن الجيش أن |الضربة الجوية استهدفت مبنى كان يتواجد فيه جنود أتراك|.وأكد البيان أن المسئولين الروس أكدوا أن القصف كان عن طريق الخطأ ولم يكن مقصودًا وأعربوا عن تعازيهم للجانب التركي.بالمقابل قالت الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في مقتل العسكريين الأتراك.وجاء في بيان صادر عن الكرملين، أن بوتين وأردوغان اتفقا على تعزيز التنسيق العسكري خلال العمليات ضد جماعة |داعش| وباقي المنظمات الإرهابية في سوريا.وذكر البيان أن الرئيسين ناقشا، خلال مكالمة هاتفية، تنفيذ نتائج اجتماع أستانة حول سوريا، وأكدا استعدادهما للمساهمة في عمليتي الحوار في أستانة وجنيف.وأشار البيان أيضا إلى أن الرئيسين ناقشا التعاون التجاري والاقتصادي، مع أخذ اجتماع مجلس التعاون الروسي - التركي الأعلى الشهر المقبل، في الاعتبار.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
الكرملين: استهدفنا الجنود الأتراك وفقا لإحداثيات قدمتها أنقرة
بالفيديو.. ارتفاع ملحوظ بأسعار الخضراوات والفاكهة بسوق سليمان جوهر
بالفيديو.. محمد عبدالله: صاحب المستوى الأقل هيكسب «السوبر»
عيسى مرشد: رئيس الحكومة التقى 370 شخصا لتولي الحقائب الوزارية
بالفيديو.. «سيدات» رفضت الزواج لرعاية والديها فلم تجد سندا في كبرها
بالفيديو.. لص يتجاهل حرمة المساجد.. ويسرق أحد المصلين
بالفيديو.. مشجعون عن لقاء السوبر: «الأهلي هيكسب 1/2»
محمد صبحي: أحرص على تقديم فن راق لجمهوري
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع