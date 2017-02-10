اخبار مصر
-
رياضة
- غدا.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد لقاء الزمالك
- سبورتا تخصص قميصا للاعبي الأهلي لتخليد شهداء مجزرة بورسعيد
- وهبة: برنامج غذائي للاعبي الأهلي الدوليين للتغلب على الإرهاق
- بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة بالإمارات قبل لقاء الزمالك
- البدري يعلن تشكيل الأهلي في السوبر الخامسة مساء
- مدرب الاتحاد يجهز«حازم إمام» لمواجهة المقاولين العرب
- «توخيل» الأقرب لخلافة فينجر في تدريب أرسنال
- أمير صلاح يتوقع انتهاء القمة 114 بضربات الجزاء
- الفيفا يمنح مارادونا منصبا شرفيا
- بالصور.. جماهير الأهلي والزمالك تبدأ تجهيز دخلات السوبر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. ارتفاع ملحوظ بأسعار الخضراوات والفاكهة بسوق سليمان جوهر
10
فبراير
2017
11:48 AM
شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا بسوق سليمان جوهر بالدقيوقال بائع الخضراوات خلال حديثه لبرنامج |8 الصبح|، المذاع على قناة |DMC|: إن سعر كيلو الخيار وصل لـ8 جنيهات، أما سعر الفلفل وصل لـ10 جنيهات، الفلفل الكبير 12 جنيها، أما الفلفل الألوان فيصل سعره لـ20 جنيها، ووصل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء لـ20 جنيها، أما سعر كيلو الكوسة فوصل لـ8 جنيهات، أما سعر كيلو السبانخ فيصل لـ7 جنيهات، وسعر الكرنب 10 جنيهات للواحدة، أما سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، يتراوح كيلو البصل من 6-8 جنيهات، أما الثوم فيصل لـ 12 جنيهًا.وعن أسعار الفاكهة، أشار البائع إلى أن سعر كيلو التفاح الأحمر المستورد وصل لـ20 جنيهًا، أما سعر كيلو البرتقال فوصل لـ7.5 جنيهات، أما اليوسفى فوصل لـ6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفراولة لـ12 جنيهًا، أما سعر كيلو الجوافة فوصل لـ10 جنيهات، أما سعر الموز البلدى بـ8 جنيهات، أما سعر ثمرة الكيوي الواحدة بـ3 جنيهات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. ارتفاع ملحوظ بأسعار الخضراوات والفاكهة بسوق سليمان جوهر
بالفيديو.. محمد عبدالله: صاحب المستوى الأقل هيكسب «السوبر»
عيسى مرشد: رئيس الحكومة التقى 370 شخصا لتولي الحقائب الوزارية
بالفيديو.. «سيدات» رفضت الزواج لرعاية والديها فلم تجد سندا في كبرها
بالفيديو.. لص يتجاهل حرمة المساجد.. ويسرق أحد المصلين
بالفيديو.. مشجعون عن لقاء السوبر: «الأهلي هيكسب 1/2»
محمد صبحي: أحرص على تقديم فن راق لجمهوري
بالفيديو.. محمد صبحي يبكي على الهواء حزنا على زوجته
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع