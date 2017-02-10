شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا بسوق سليمان جوهر بالدقي

وقال بائع الخضراوات خلال حديثه لبرنامج |8 الصبح|، المذاع على قناة |DMC|: إن سعر كيلو الخيار وصل لـ8 جنيهات، أما سعر الفلفل وصل لـ10 جنيهات، الفلفل الكبير 12 جنيها، أما الفلفل الألوان فيصل سعره لـ20 جنيها، ووصل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء لـ20 جنيها، أما سعر كيلو الكوسة فوصل لـ8 جنيهات، أما سعر كيلو السبانخ فيصل لـ7 جنيهات، وسعر الكرنب 10 جنيهات للواحدة، أما سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، يتراوح كيلو البصل من 6-8 جنيهات، أما الثوم فيصل لـ 12 جنيهًا.وعن أسعار الفاكهة، أشار البائع إلى أن سعر كيلو التفاح الأحمر المستورد وصل لـ20 جنيهًا، أما سعر كيلو البرتقال فوصل لـ7.5 جنيهات، أما اليوسفى فوصل لـ6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفراولة لـ12 جنيهًا، أما سعر كيلو الجوافة فوصل لـ10 جنيهات، أما سعر الموز البلدى بـ8 جنيهات، أما سعر ثمرة الكيوي الواحدة بـ3 جنيهات.