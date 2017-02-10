اخبار مصر
-
رياضة
- غدا.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد لقاء الزمالك
- سبورتا تخصص قميصا للاعبي الأهلي لتخليد شهداء مجزرة بورسعيد
- وهبة: برنامج غذائي للاعبي الأهلي الدوليين للتغلب على الإرهاق
- بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة بالإمارات قبل لقاء الزمالك
- البدري يعلن تشكيل الأهلي في السوبر الخامسة مساء
- مدرب الاتحاد يجهز«حازم إمام» لمواجهة المقاولين العرب
- «توخيل» الأقرب لخلافة فينجر في تدريب أرسنال
- أمير صلاح يتوقع انتهاء القمة 114 بضربات الجزاء
- الفيفا يمنح مارادونا منصبا شرفيا
- بالصور.. جماهير الأهلي والزمالك تبدأ تجهيز دخلات السوبر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. محمد عبدالله: صاحب المستوى الأقل هيكسب «السوبر»
10
فبراير
2017
11:48 AM
قال محمد عبدالله لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق: إن مباراة القمة لا يحكمها تاريخ وخارج التوقعات، مضيفًا:| اللي مستواه أفضل ممكن يخسر واللى مستواه أقل ممكن يكسب|وأشار خلال لقائه ببرنامج |8 الصبح|، المذاع على قناة |DMC| أن الزمالك نجح في استعادة مكانته ورونقه خلال الفترة الأخيرة وأصبح ندًا قويًا للنادي الأهلي، لافتًا إلى أن وضع الزمالك أصبح متغيرًا عن السنوات الماضية، ولن ينجح الأهلي في انتزاع البطولات بسهولة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. ارتفاع ملحوظ بأسعار الخضراوات والفاكهة بسوق سليمان جوهر
بالفيديو.. محمد عبدالله: صاحب المستوى الأقل هيكسب «السوبر»
عيسى مرشد: رئيس الحكومة التقى 370 شخصا لتولي الحقائب الوزارية
بالفيديو.. «سيدات» رفضت الزواج لرعاية والديها فلم تجد سندا في كبرها
بالفيديو.. لص يتجاهل حرمة المساجد.. ويسرق أحد المصلين
بالفيديو.. مشجعون عن لقاء السوبر: «الأهلي هيكسب 1/2»
محمد صبحي: أحرص على تقديم فن راق لجمهوري
بالفيديو.. محمد صبحي يبكي على الهواء حزنا على زوجته
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع