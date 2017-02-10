قال محمد عبدالله لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق: إن مباراة القمة لا يحكمها تاريخ وخارج التوقعات، مضيفًا:| اللي مستواه أفضل ممكن يخسر واللى مستواه أقل ممكن يكسب|

وأشار خلال لقائه ببرنامج |8 الصبح|، المذاع على قناة |DMC| أن الزمالك نجح في استعادة مكانته ورونقه خلال الفترة الأخيرة وأصبح ندًا قويًا للنادي الأهلي، لافتًا إلى أن وضع الزمالك أصبح متغيرًا عن السنوات الماضية، ولن ينجح الأهلي في انتزاع البطولات بسهولة.