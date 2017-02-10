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عيسى مرشد: رئيس الحكومة التقى 370 شخصا لتولي الحقائب الوزارية
10
فبراير
2017
11:48 AM
قال عيسى مرشد، الباحث المتخصص في شئون مجلس الوزراء، إن التأخير في إعلان التعديل الوزاري الجديد أسهم في إرباك سير العمل في العديد من الوزاراتوأضاف أنه تم التأكيد من جانب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على عرض التعديل الوزاري الجديد على البرلمان الأحد المقبل بشكل نهائي.وأوضح مرشد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح أون|، المذاع على قناة |ON Live|، أن لقاءات رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعديل الوزاري امتدت مع أكثر من 370 شخصية، من أجل اختيار أفضل العناصر لتولي الحقائب الوزارية في التشكيل المرتقب.
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