قال الفنان محمد صبحي، إنه دائمًا يحرص على تقديم فن راقٍ ومحترم لجمهوره، خاصة وأن الاحترام مع الجمهور شيء تراكمي بالنسبة له

وأضاف صبحي، خلال لقائه في برنامج |ممكن| المذاع على قناة |سي بي سي|، أنه اضطر في إحدى المرات إلى إلغاء عرض أحد مسرحياته بسبب قيام فنانة من المشاركين في العرض - لم يذكر اسمها - بارتداء ملابس غير لائقة، فقرر غلق الستارة ليقدم أسفه للجمهور قائلا: |معلش أنا جايبكم تتفرجوا على فن راقي|.