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بالفيديو.. محمد صبحي يبكي على الهواء حزنا على زوجته
10
فبراير
2017
01:46 AM
بكى الفنان محمد صبحي، عندما تطرق في حديثه إلى زوجته الراحلة نيفين رامز. قائلا: |كانت تملك ثقافة إنسانية عالية|.وأضاف خلال لقائه في برنامج |ممكن| المذاع على شاشة |سي بي سي|، |أن زوجته شاركت بنسبة 90 % في بنائه، وكانت مؤمنة به أكثر من إيمانه بنفسه، كما قدمت العديد من التضحيات مثل تخليها عن عمالها من أجله ومن أجل تربية الأبناء|.
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