بكى الفنان محمد صبحي، عندما تطرق في حديثه إلى زوجته الراحلة نيفين رامز

. قائلا: |كانت تملك ثقافة إنسانية عالية|.وأضاف خلال لقائه في برنامج |ممكن| المذاع على شاشة |سي بي سي|، |أن زوجته شاركت بنسبة 90 % في بنائه، وكانت مؤمنة به أكثر من إيمانه بنفسه، كما قدمت العديد من التضحيات مثل تخليها عن عمالها من أجله ومن أجل تربية الأبناء|.