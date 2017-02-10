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محمد صبحي: اختبارات التمثيل في مدينة سنبل مجانا
10
فبراير
2017
00:46 AM
قال الفنان محمد صبحي، إن اختبارات التمثيل التي يقدمها للشباب في مدينة سنبل، مجانا وليست كباقي ورش التمثيل التي يقدمها بعض الدخلاء بأموال خرافيةوأضاف خلال لقائه ببرنامج |ممكن|، المذاع على قناة |سي بي سي|: |شايف إني لما أخرج جيل في التمثيل جديد أفضل بكثير من إنى أمثل بنفسي وأقدم مسرحيات عظيمة|، متابعا: |أنا مراعي أن الناس بتلومني لأني بعدت وسبنا الدخلاء يلعبوا، لكن غصب عننا|.
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