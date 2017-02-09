قال الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف لا يعمل ضد الوطن ولا ضد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |كلام تاني|، المذاع على قناة |دريم|، تقديم رشا نبيل، أن البعض يحاول أن يفسد العلاقة بين الرئيس والإمام أحمد الطيب، متابعا: |أحمد الطيب هو أكثر شيوخ الأزهر الذي يتعرضون لحملة تشويه، رغم أنه انسحب من جامعة القاهرة عند تنصيب الرئيس المعزول محمد مرسي ولا يمكن لأحد أن ينسى ذلك|.