أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر أن مداومته على الصلاة وقراءة القرآن ودعاء المولى عز وجل هو الذي أعطاه القوة والعزيمة في استمرار مسيرته بالملاعب حتى الَان

وقال الحضري، خلال حديثه لبرنامج |يحدث في مصر|، المذاع على قناة |إم بى سى مصر|، تقديم شريف عامر إنه يقاتل من أجل تحقيق حلمه في الصعود لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، لافتًا إلى أن يحرم نفسه من متع الحياة من أجل الحفاظ على لياقته ومستواه العالي.وعن برنامجه الغذائي اليومي، أوضح أن يتمثل في الخضار السوتيه والفراخ المشوية، مشيرا إلى أنه يمتنع عن تناول الحلويات والسهر لأوقات متأخرة من الليل.