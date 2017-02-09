موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية وهبوط الدولار.. الأعلى قراءة في التوك شو

شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي:خبير اقتصادي يكشف موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية وهبوط الدولاربالفيديو