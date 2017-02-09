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موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية وهبوط الدولار.. الأعلى قراءة في التوك شو
09
فبراير
2017
23:47 PM
شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي:خبير اقتصادي يكشف موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية وهبوط الدولاربالفيديو. انسحاب مذيعة ماسبيرو من برنامج «العاشرة مساء»بالفيدي.. خالد الجندي: الإمام أبو حنيفة لم يحرم «البيرة»بالفيديو.. لحظة تأثر السيسي خلال كلمة أحد أبطال الجيش في سيناءبرلماني: «النواب» غير ملزم بالموافقة على التعديل الوزاري بأكمله
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