رشا نبيل: مصر تستورد كل شيء من الخارج حتى بالونات الأطفال

انتقدت الإعلامية رشا نبيل، حال الصناعة المصرية، قائلة إن مصر تستورد كل شيء من الخارج حتى |خلة الأسنان وبالونات الأطفال|

وأضافت خلال برنامجها |كلام تاني|، المذاع على قناة |دريم|، أن الصناعة توفر فرص عمل وتقضي على البطالة، وتجعل الإنسان يعيش حياة كريمة، مشددة على ضرورة غزو الصناعات المصرية للعالم.