فشل الإعلامي شريف عامر، في إحراز ركلة جزاء، في شباك عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر ونادي وادي دجلة، حيث تصدى الحضري لها بقوة

وعبر الحضري خلال برنامج |يحدث في مصر|، المذاع على قناة |إم بى سى مصر|، عن فرحته وسعادته لتصديه لركلة الجزاء، التي سددها شريف عامر من نقطة الجزاء.من جانبه قال عامر، إنه لم يقصد تسديدها في هذا المكان، وأن الحظ لم يحالفه لإحراز الهدف.