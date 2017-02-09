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بالفيديو..الحضري يخوض تدريبات شاقة بعد خسارة كأس أفريقيا
09
فبراير
2017
23:46 PM
خاض عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، تدريبات قاسية داخل الجيم، بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية بالجابون وخسارة المنتخب الوطني اللقب أمام نظيره الكاميروني، وظهر الحضري برفقة مدربه بنادي وادى دجلة فكرى صالحوأكد الحضري، خلال حديثه لبرنامج |يحدث في مصر|، المذاع على قناة |أم بى سى مصر|، تقديم شريف عامر: أنه لا يزال يرغب في تحطيم الارقام القياسية التي حققها خلال مشاركته مع المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون، لافتًا إلى أنه يشعر أن المولى عز وجل أنعم عليه بقدرته على تحمل التمرينات والتدريبات القاسية التي تجعله قادرا على حراسة عرين المنتخب الوطني والصعود معه لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.وتابع:|حبى للتدريبات الرياضية نعمة أشكر الله عليها..ولا أمل من التمرينات..فأنا جعان تمرين|، مؤكدًا أنه حريص على النوم مبكرًا وعدم السهر لاوقات متأخرة من الليل.
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