قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قدمت مشروع قانون لذوي الإعاقة وسيتم مناقشته في البرلمان قريبًا، مؤكدة أن العام الدراسي المقبل سيشهد انضمام طلاب |الصم والبكم| بالكليات المختلفة، وسيتم تغطية تكلفة مترجمي الإشارة من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أنه من حق ضعاف السمع والصم في الالتحاق بالكليات المختلفة ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن المجتمع لا يزال ينقصه الكثير من الوعي والإمكانيات لإدماج ضعاف السمع والصم في المجتمع.