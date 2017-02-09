قال الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الإمام الشافعي حرم استخدام |جوز الطيب| في الطعام، لافتًا إلى أن الشافعى اعتبر |جوز الطيب| حرام شرعًا، بسبب احتوائه على مادة تسكر وتذهب وعى الإنسان

وأوضح الفيل، خلال لقائه ببرنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |DMC|: أن الإمام الشافعى استند في فتواه بتحريم استخدام |جوز الطيب| في الطعام، على القاعدة الثابتة: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.