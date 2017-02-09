داعب الفنان تامر عبد المنعم، الإعلامية مها عثمان، على الهواء، خلال برنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، قائلًا: |الحلزونة يما الحلزونة|

وعرض عبدالمنعم، على مها عثمان، اصطحابها بسيارته بعد انتهاء البرنامج، بعد اعتراض الأخيرة على تقديم فقرتها في نهاية البرنامج، حيث رفضت بلطف: |أنا هروح بدري وبعدين إنت راجل تستحمل وإنت فقرتك في آخر البرنامج علشان يبقى ختامها مسك|، ليرد الأخير: الأسبوع الجاي هتبقا فقرتي الأول وهستناكي بعربيتي وهوصلك.