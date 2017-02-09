قال الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الإمام الشافعى نهى عن العمل في تقديم الخمور، بالمطاعم والفنادق لأنها حرام شرعًا

وأشار خلال لقائه ببرنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |DMC|: أن نقل الخمر من مكان إلى آخر يعتبر رجسا وحراما، لافتًا إلى أن الرجس يؤدى إلى العذاب وغضب الله، باعتباره عملا يؤدى إلى الحرام.