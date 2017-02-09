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أزهري يوضح حكم العمل في تقديم الخمور بالمطاعم والفنادق
09
فبراير
2017
20:46 PM
قال الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الإمام الشافعى نهى عن العمل في تقديم الخمور، بالمطاعم والفنادق لأنها حرام شرعًاوأشار خلال لقائه ببرنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |DMC|: أن نقل الخمر من مكان إلى آخر يعتبر رجسا وحراما، لافتًا إلى أن الرجس يؤدى إلى العذاب وغضب الله، باعتباره عملا يؤدى إلى الحرام.
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