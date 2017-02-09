قال المهندس عبدالرحمن إبراهيم، مدير عام الإرشاد الزراعي السابق منفذ تجربة زراعة القمح بالتبريد مرتين: إن زراعة القمح بالتبريد تتيح زراعته مرتين، مؤكدًا أن الأصناف المصرية تصلح له

وأوضح خلال لقائه ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل: أن مصر تستطيع زراعة القمح بالتبريد في شهر سبتمبر إلى جانب زراعته في الموعد الأصلي بشهر نوفمبر.وأشار إلى أن البذور التي يتم استخدامها في زراعة القمح بالتبريد مصرية ولا يتم استيرادها من الخارج، موضحًا أنه استخدم نفس السماد المعتاد في زراعة القمح في تجربة زراعته بالتبريد.وأضاف: أن سنبلة القمح في الزراعة بالتبريد اكتملت في مدة شهر فقط، مؤكدًا أن حصد محصول القمح الذي زرعه بطريقة التبريد في شهر يناير أي أنه استغرق |3 شهور|.