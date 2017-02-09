أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي أن الإمام أبو حنيفة لم يحرم البيرة طالما أنها لم تسكر

وأوضح خلال برنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |DMC|: أن الإمام أبو حنيفة أشار أنه لو سكر الإنسان من ملعقة واحدة من البيرة فهي تعتبر خمرا وحراما شرعًا شربها.من جانبه قال خالد الجندي، إن البيرة مشروب الفسق، لافتًا إلى أنه يرى في هذا المشروب علامة فسق ومعصية وإغضاب لله عز وجل، لافتًا إلى أنه يتبرأ من فتوى أبي حنيفة.