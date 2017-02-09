قال الدكتور عبد المنعم السعيد، الكاتب المحلل السياسي إن الحرب الإعلامية التي تواجهها مصر أشرس من الحروب الدائرة على الأرض ضد الإرهاب، لافتًا إلى أنه اقترح وجود غرفة تشبه أركان الحرب لمواجهة هذه الآلة الإعلامية الفتاكة

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل إلى أن رئاسة دونالد ترامب لأمريكا تبشر بعهد جديد من العلاقات الجيدة مع مصر، لافتًا إلى أن ترامب يتخذ موقفا أكثر شجاعة في مواجهة الإرهاب عن أوباما.