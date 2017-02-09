قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، إن تراجع سعر الدولار يعني أن البنوك لديها ما يكفي لتلبية جميع متطلبات شراء العملة لكافة العملاء، مؤكدة أن هبوط الدولار أمام الجنيه سيؤدى لانخفاض أسعار السلع في السوق في الفترة المقبلة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل، أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي وراء هبوط سعر الدولار بالبنوك، محذرة من عودة السوق السوداء على الدولار من جديد، في حال عدم تلبية الطلب عليه من قبل البنوك.