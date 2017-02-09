اخبار مصر
-
رياضة
- أبو هشيمة: جوائز البطولة العربية 4 أضعاف نظيرتها الإفريقية
- مارادونا ينضم للعمل بـ«فيفا»
- هاني رمزي يطلب مواجهة السنغال والكاميرون
- بالصور.. بعثة الزمالك تشيد بحافلة موقعة السوبر
- النحاس يعقد جلسة مع لاعبي الشرقية استعدادا لسموحة
- أبرز «خناقات» مباريات القطبين قبل القمة 114 بالسوبر.. «تقرير»
- بالصور.. «الشباب» تختتم فعاليات مبادرة «تجمعنا قارة ٣» للطلائع الأفارقة
- بالصور.. الزمالك يكلف مقلد بمتابعة إنهاء تجهيزات شاشات السوبر
- ماليك إيفونا يؤازر الأهلي قبل موقعة السوبر
- الإسماعيلي يتعادل سلبيا أمام سموحة بالشوط الأول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بسنت فهمي: انخفاض أسعار السلع بالأسواق قريبا
09
فبراير
2017
20:46 PM
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، إن تراجع سعر الدولار يعني أن البنوك لديها ما يكفي لتلبية جميع متطلبات شراء العملة لكافة العملاء، مؤكدة أن هبوط الدولار أمام الجنيه سيؤدى لانخفاض أسعار السلع في السوق في الفترة المقبلةوأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل، أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي وراء هبوط سعر الدولار بالبنوك، محذرة من عودة السوق السوداء على الدولار من جديد، في حال عدم تلبية الطلب عليه من قبل البنوك.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
مصطفى بكري: إقصاء 10 وزراء من الحكومة الإثنين المقبل
«بكري» يكشف تفاصيل جديدة عن منتحل شخصية قريب السيسي
بالفيديو.. الطرق الشرعية للتخلص من الأظافر والشعر المتساقط
بالفيديو.. أطرف ردود الشباب عن: لماذا اللون الأحمر إشارة للحب؟
بالفيديو.. أطرف ردود الشباب عن أول مرة تعرضوا للضرب فيها
#رصد | مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة الغير الشرعية والاتجار في البشر
بالفيديو.. أزهري يوضح طرق التخلص من الأظافر والشعر المتساقط
المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق ورجل الأعمال أحمد قورة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع